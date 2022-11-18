Головний герой 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський зізнався, хто найбільше вразив його з дівчат на першій зустрічі-знайомстві. Зокрема, в інтерв'ю для "Фактів" він сказав про іскру з однією з учасниць "Холостяка".

За словами Алекса Топольського, таких було двоє – Юля та Саша Мудра. Перша тому, що принесла голубці, і в нього виникла ностальгія по цій страві з дитинства. А також те, як саме вона його піднесла — щиро та без гри.

"Звичайно, Юля, яка принесла голубці. У мене виникла ностальгія за цією стравою, яку моя мама готувала в дитинстві. Те, як Юля їх приготувала і щиро, без гри піднесла, мене вразило", – зізнався Топольський.

З Сашею у Алекса трапилася хімія, як він сам зізнався. Це сталося буквально одразу, як вони почали спілкуватися.

"З нею відразу виникла іскорка. Знаєте, коли ти починаєш спілкуватися з людиною, і відразу розумієш, що ви на одній хвилі. Вона сміється з твоїх дивних жартів. Під час першої зустрічі з нею я не думав про те, що говорю, було дуже легко", - зізнався Алекс Топольський.

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