Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский раскрыл, кто из девушек больше всего впечатлил его на первой вечеринке-знакомстве.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский признался, кто больше всего поразил его из девушек на первой встрече-знакомстве. В частности, в интервью для "Фактов" он обмолвился об искре с одной из участниц "Холостяка".

По словам Алекса Топольского, таких было двое — Юля и Саша Мудрая. Первая потому, что принесла голубцы, и у него возникла ностальгия по этому блюду из детства. А также то, как именно она его преподнесла — искренне и без игры.

"Конечно, Юля, которая принесла голубцы. У меня возникла ностальгия по этому блюду, которое моя мама готовила в детстве. То, как Юля их приготовила и искренне, без игры преподнесла, меня поразило", – признался Топольский.

С Сашей же у Алекса случилась химия, как он сам признался. Это произошло буквально сразу, как они начали общаться.

"С ней сразу возникла искорка. Знаете, когда ты начинаешь общаться с человеком, и сразу понимаешь, что вы на одной волне. Она смеется над твоими странными шутками. Во время первой встречи с ней я не думал о том, что говорю, было очень легко", — признался Алекс Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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