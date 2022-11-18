Як пише Politeka.net , Ганна Неплях – відома українська модель, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Зірка після цього вирушила на Міс Світу, який проходив в Ізраїлі. Але пробитися хоча б у фінальну частину моделі не вдалося. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де активно веде свій блог та ділиться яскравими образами.

А цього разу Неплях поділилася фото, де позувала у ефектній сукні з вирізом. Зірка опублікувала кілька фото, вражаючи своєю красою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Наша Афродіта", "Вау", "Ох, добре", "Вау, вау, вау", "Яка шикарна", "Пожежа в серці Джеймса Бонда", "Ну нарешті знайшла заставку на екран телефону", "Прекрасні фотографії з вічним стилем", "Просто неперевершена", "Підкажіть, будь ласка, що за бренд сукні?", "Неймовірна краса та погляд", "Або красиво так, красуня", "Просто Богиня".

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