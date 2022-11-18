Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Звезда после этого отправилась на "Мисс Мира", который проходил в Израиле. Но пробиться хотя-бы в финальную часть модели не удалось. Не забывает Анна и об Инстаграм, где активно ведет свой блог и делится яркими образами.

А в этот раз Неплях поделилась фото, где позировала в эффектном платье с вырезом. Звезда опубликовала несколько фото, впечатляя своей красотой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Наша Афродита", "Вау", "Ох, хорошо", "Вау, вау, вау", "Какая шикарная", "Пожар в сердце Джеймса Бонда", "Ну наконец-то нашла заставку на экран телефона", "Великолепные фотографии с вечным стилем", "Просто непревзойденная", "Подскажите, пожалуйста, что за бренд платья?", "Невероятная красота и взгляд", "Или красиво так, красотка", "Просто Богиня".

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