Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував свою справу у США. А цього року Топольський став новим "Холостяком". Тепер Алекс усіляко підігріває інтерес до проекту у своєму блозі Інстаграм. А цього разу Алекс вирішив розповісти про свою першу роботу у США.
"Після того, як я почав працювати моделлю, моє життя в Америці почало налагоджуватися. Менш ніж за рік знявся в головній ролі рекламного ролика "Оріфлейм". То була моя перша головна роль. За неї я отримав 5 тисяч доларів, тоді це було непогано. ", - написав Топольський.
"Тоді мені запропонували тур 5 головними містами США протягом 2 тижнів як подіумна модель для бренду American Crew. Це був головний щорічний масштабний івент для компанії", - продовжив Алекс.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Холостяк" Топольський зізнався, чому не знайшов кохання в Майамі, де проживає: "З американками відчувається..."
"Це треба розуміти": дано невтішний прогноз, чому ракети у росії ніколи не закінчаться
"Совість повністю атрофована": Влад Яма з "Танців з зірками" у США розгнівав українців новим постом
Потапу зробили зауваження, вибухнула суперечка: «Прошу пам'ятати, що ви в Україні»
"Мені дуже сподобалося. Новий досвід. Багато емоцій. Круті знайомства. Ще й на цьому заході мені запропонували підписати контракт у Чикаго нову модельну агенцію", - поділився Топольський.
Нагадаємо, "Холостяк" Топольський зізнався, чому не знайшов кохання в Майамі, де проживає
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський розповів про бійку через дівчину
Також Politeka писала, що Тарас Цимбалюк зробив комплімент своїй колишній, яка прийшла на "Холостяк"