"Холостяк" Алекс Топольський розповів про свою роботу у США, яка дозволила йому заробити гроші.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував свою справу у США. А цього року Топольський став новим "Холостяком". Тепер Алекс усіляко підігріває інтерес до проекту у своєму блозі Інстаграм. А цього разу Алекс вирішив розповісти про свою першу роботу у США.

"Після того, як я почав працювати моделлю, моє життя в Америці почало налагоджуватися. Менш ніж за рік знявся в головній ролі рекламного ролика "Оріфлейм". То була моя перша головна роль. За неї я отримав 5 тисяч доларів, тоді це було непогано. ", - написав Топольський.

"Тоді мені запропонували тур 5 головними містами США протягом 2 тижнів як подіумна модель для бренду American Crew. Це був головний щорічний масштабний івент для компанії", - продовжив Алекс.

"Мені дуже сподобалося. Новий досвід. Багато емоцій. Круті знайомства. Ще й на цьому заході мені запропонували підписати контракт у Чикаго нову модельну агенцію", - поділився Топольський.

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