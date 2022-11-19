"Холостяк" Алекс Топольский рассказал о своей работе в США, которая позволила ему заработать деньги.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил свое дело в США. А в этом году Топольский стал новым "Холостяком". Теперь Алекс всячески подогревает интерес к проекту в своем блоге Инстаграм. А в этот раз Алекс решил рассказать о своей первой работе в США.

"После того, как я начал работать моделью, моя жизнь в Америке начала налаживаться. Менее чем за год снялся в главной роли рекламного ролика "Орифлейм". То была моя первая главная роль. За нее я получил 5 тысяч долларов, тогда это было неплохо", - написал Топольский.

"Тогда мне предложили тур по 5 главным городам США на протяжении 2 недель как подиумная модель для бренда American Crew. Это был главный ежегодный масштабный ивент для компании", - продолжил Алекс.

"Мне очень понравилось. Новый опыт. Много эмоций. Крутые знакомства. Еще и на этом мероприятии мне предложили подписать контракт в Чикаго новое модельное агенство", - поделился Топольский.

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