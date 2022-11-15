Украинский актер Тарас Цымбалюк в некотором роде стал участником нового «сериала» после прихода его экс-девушки Виктории Варлей в шоу «Холостяк».

Напомним, У Виктории и Тараса был любовный роман, который продолжался в течение трех лет. Влюбленные много раз сходились и расходились пока не приняли окончательного решения перестать быть парой.

Через некоторое время Тарас женился на девушке по имени Тина Антоненко. Однако, как известно, этот брак просуществовал совсем непродолжительное время. Всего через год после свадьбы актер сообщил, что они с Тиной больше не вместе.

И вот у его отношений с Викторией Варлей появилось некоторое продолжение, которое подписчики на страничку Виктории уже назвали «своим сериалом».

Так, на своей страничке в Инстаграм девушка поинтересовалась у зрителей, как они думают – получил ти она в новом выпуске шоу розу от «Холостяка» Александра Топольского.

«Да, конечно!», - отрегировал Тарас, на что Вика порекомендовала бывшему определиться, ведь раньше он утверждал совсем другое.

Следующий свой комментарий Тарас оставил под фото Вики в ночнушке. Участница шоу «Холостяк» решила построить для Алекса «халабуду».

«Я обожала это делать в детстве», - сказала Виктория.

В свою очередь Тарас решил похвалить экс-возлюбленную: «Вика, вы молодец».

На что девушка отреагировала словами благодарности: «Спасибо вам, Тарас».

Напомним, уже экс-супруга актера Тараса Цымбалюка рассказала, что для их отношений стало испытанием.

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

Кроме того, Politeka писала, что "Холостяк" Топольский рассказал о скандале со своим отцом.