Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка похвалилася яскравим образом у гримерці, примірявши міні-топік.

"Минули два тижні були дуже насиченими. Виступи, зйомки кліпів, презентація мініальбому, інтерв'ю… Якими б важкими не були наші умови, вже майже 270 днів ми продовжуємо жити, працювати, адаптувавшись до нових реалій, і показуємо всьому світу неабияку стійкість. Іноді це вимагає величезних зусиль. Насамперед моральних. Тому так круто, що ми навчилися надавати один одному шалену підтримку. Адже наша душевна рівновага, емоційний баланс та психічне здоров'я – запорука нашої перемоги", - написала Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Медитація, спорт!! Це топ", "Вражають ці ниючі "зірки", що виїхали ... І проблем зі сном немає .....".

Нагадаємо, Мішель Андраде після розриву з Потапом зізналася, як змінилося її життя.

А ще Politeka повідомляла, що Андраде з "Орла та Решки" повернулася до музики та влаштувала сольний концерт

Також Politeka писала, що Андраде на тлі чуток про роман із Позитивом зізналася, що їх пов'язує.



