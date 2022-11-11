Мишель Андраде согласилась, что в последнее время действительно очень сблизилась с Позитивом.

Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде ответила на слухи поклонников о ее романе с рэпером Алексеем Завгородним, более известным под псевдонимом - Позитив. Слухи появились после того, как музыканты выпустили общую песню. В интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" артистка объяснила, какие отношения между ней и рэпером.

Мишель Андраде согласилась, что в последнее время действительно очень сблизилась с Позитивом. Впрочем, речь больше о дружеских и профессиональных отношениях, чем о романтических.

"Мы с Позитивом? Никогда! Нет... Позитив – очень крутой. Он мне нравится. Как брат. Сорри, но мы не вместе. Мы можем быть вместе только вот на студии, работать, петь, крыть песни, иногда выпить", – поделилась Мишель Андраде и рассмеялась.



Стоит отметить, что Позитив признался, что его сердце уже давно не свободно. По словам артиста, о разводе которого стало известно в апреле прошлого года, роман с новой избранницей завертелся до полномасштабной войны. Он рассказал, что знает эту девушку давно и раньше они дружили.

Напомним, что Позитив призвал сбежавшего в Испанию Потапа вернуться наконец в Украину.

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