Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала себя, впечатлив видом на новых фото.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда похвасталась ярким образов в гримерке, примерив мини-топик.

"Прошедшие 2 недели были очень насыщенными. Выступления, съемки клипов, презентация миниальбома, интервью… Какими бы трудными ни были наши условия, уже почти 270 дней мы продолжаем жить, работать, адаптировавшись к новым реалиям, и показываем всему миру изрядную устойчивость. Иногда это требует огромных усилий. В первую очередь, нравственных. Поэтому так круто, что мы научились оказывать друг другу безумную поддержку. Ведь наше душевное равновесие, эмоциональный баланс и психическое здоровье – залог нашей победы", - написала Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Медитация, спорт!! Это топ", "Поражают эти ноющие выехавшие "звёзды"... И проблем со сном нет.....".

Напомним, Мишель Андраде после разрыва с Потапом призналась, как изменилась ее жизнь

А еще Politeka сообщала, что Андраде из "Орла и Решки" вернулась к музыке и устроила сольный концерт

Также Politeka писала, что Андраде на фоне слухов о романе с Позитивом призналась, что их связывает



