Відома українська актриса та ведуча Лілія Ребрик висвітлювала події війни ще з початку вторгнення. Вона брала інтерв'ю у Ганни Яхно – мами 4-річного Сашка, який загинув під час евакуації з Вишгороду. Телеведуча розповіла у розмові зі Світланою Леонтьєвою, що це була найважча розмова у її житті.
Акторка розповіла, що готувалася до інтерв'ю всю ніч, бо не знала, чи можливо підібрати правильні слова. Адже що сказати мамі, яка втратила дитину? Зараз Лілія Ребрик захоплюється силою духу Анни, адже вона допомагає іншим у важкий період.
"Якими словами можна підтримати людину, яка втратила рідних? Це надзвичайно важко. У мене було інтерв'ю з мамою Сашка, який загинув під час евакуації з Вишгорода. Це була найскладніша розмова у моєму житті. Але ми досі спілкуємося з нею і листуємося", - розповіла Лілія Ребрик.
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Вона додала, що захоплюється силою духу Анни, яка спромоглася направити весь свій біль від смерті своєї дитини на допомогу іншим людям.
"Вона приклад того, як увесь свій біль направити на допомогу дітям. Я проплакала, я надихнулася її силою, я просто подякувала і обійняла її. Вона зараз стала підтримкою та почуттям опори для тих, хто пережив таку втрату. Це свого роду місія", - повідомила Лілія Ребрик .
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