Актриса Лилия Ребрик рассказала, что готовилась к интервью всю ночь, потому что не знала, возможно ли подобрать правильные слова.

Известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик освещала события войны еще с начала вторжения. Она брала интервью у Анны Яхно – мамы 4-летнего Саши, который погиб во время эвакуации из Вышгорода. Телеведущая рассказала в беседе со Светланой Леонтьевой, что это было самым трудным разговором в ее жизни.

Актриса рассказала, что готовилась к интервью всю ночь, потому что не знала, возможно ли подобрать правильные слова. Ведь что сказать маме потерявшей ребенка? Сейчас Лилия Ребрик увлекается силой духа Анны, ведь она помогает другим людям в трудный период.

"Какими словами можно поддержать человека, который потерял близкого? Это невероятно тяжело. У меня было интервью с мамой Саши, который погиб во время эвакуации из Вышгорода. Это была самая сложная беседа в моей жизни. Но мы до сих пор с ней общаемся и переписываемся", — рассказала Лилия Ребрик.