Известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик освещала события войны еще с начала вторжения. Она брала интервью у Анны Яхно – мамы 4-летнего Саши, который погиб во время эвакуации из Вышгорода. Телеведущая рассказала в беседе со Светланой Леонтьевой, что это было самым трудным разговором в ее жизни.
Актриса рассказала, что готовилась к интервью всю ночь, потому что не знала, возможно ли подобрать правильные слова. Ведь что сказать маме потерявшей ребенка? Сейчас Лилия Ребрик увлекается силой духа Анны, ведь она помогает другим людям в трудный период.
"Какими словами можно поддержать человека, который потерял близкого? Это невероятно тяжело. У меня было интервью с мамой Саши, который погиб во время эвакуации из Вышгорода. Это была самая сложная беседа в моей жизни. Но мы до сих пор с ней общаемся и переписываемся", — рассказала Лилия Ребрик.
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Она добавила, что восхищается силой духа Анны, которая смогла направить всю свою боль от смерти своего ребенка на помощь другим людям.
"Она пример того, как всю свою боль направить на помощь детям. Я проплакала, я вдохновилась ее силой, я просто поблагодарила и обняла ее. Она сейчас стала поддержкой и чувством опоры для тех, кто пережил такую потерю. Это своего рода миссия", — сообщила Лилия Ребрик.
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.