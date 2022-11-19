Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Зірка, як та інші знаменитості, підтримує Україну після 24 лютого. Зірка активно їздить Європою, популяризуючи українську кухню. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко опублікував світлину, де сидів сумним.

"Сиджу, сумую за Україною. Життя найвідомішого шеф-кухаря у світі", - написав під кадрами Клопотенко.

"Полотно для вашої творчості. Найсмішніші виставлю вранці", - продовжив Клопотенко, публікуючи фото.

Але як виявилося, Євгену сподобалися одразу чотири варіанти.

"Я не зміг обрати один підпис, тому потрібна ваша допомога. Реагуйте на найсмішніші", - написав Клопотенко.

"Коли думаєш, що потрібно починати шукати персонал для інших у Криму", - пожартував перший користувач.

"Коли у літаку не подають борщ", - був другий варіант.

"Коли у тебе вимкнули світло в будинку, а навпаки сяє кожне вікно", - звучав третій варіант.

"Як там мої мошки? Хто їх годує", – звучав останній варіант.

Нагадаємо, Євген Клопотенко розкрив головний секрет

А ще Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко показав, як приготувати курку по-осінньому

Також Politeka повідомляла, що Клопотенко з "Майстер Шеф" похвалився заради когось об'єднався з кулінарами



