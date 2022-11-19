Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Зірка, як та інші знаменитості, підтримує Україну після 24 лютого. Зірка активно їздить Європою, популяризуючи українську кухню. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко опублікував світлину, де сидів сумним.
"Сиджу, сумую за Україною. Життя найвідомішого шеф-кухаря у світі", - написав під кадрами Клопотенко.
"Полотно для вашої творчості. Найсмішніші виставлю вранці", - продовжив Клопотенко, публікуючи фото.
Але як виявилося, Євгену сподобалися одразу чотири варіанти.
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"Я не зміг обрати один підпис, тому потрібна ваша допомога. Реагуйте на найсмішніші", - написав Клопотенко.
"Коли думаєш, що потрібно починати шукати персонал для інших у Криму", - пожартував перший користувач.
"Коли у літаку не подають борщ", - був другий варіант.
"Коли у тебе вимкнули світло в будинку, а навпаки сяє кожне вікно", - звучав третій варіант.
"Як там мої мошки? Хто їх годує", – звучав останній варіант.
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