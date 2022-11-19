Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину после 24 февраля. Звезда активно ездит по Европе, популяризируя украинскую кухню. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко опубликовал фотографию, где сидел грустным.

"Сижу, скучаю по Украине. Жизнь самого известного шеф-повара в мире", - написал под кадрами Клопотенко.

"Полотно для вашей творчества. Самое смешные выставлю утром", - продолжил Клопотенко, публикуя фото.

Но как оказалось, Евгению понравились сразу четыре варианта.

"Я не смог выбрать одну подпись, поэтому нужна ваша помощь. Реагируйте на самые смешные", - написал Клопотенко.

"Когда думаешь, что нужно начинать искать персонал для другие в Крыму", - пошутил первый юзер.

"Когда в самолете не подают борщ", - был второй вариант.

"Когда у тебя выключили свет в доме, а напротив сияет каждое окно", - звучал третий вариант.

"Как там мои мошки? Кто их кормит", - звучал последний вариант.

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