Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була 15 років солісткою гурту "НеАнгели" разом із Вікторією Сміюхою. Після цього колишні колеги деякий час трималися, але зрештою посварилися. Вікі не сподобався жарт про танець, після чого вона опублікувала відео з тортом, де було зображено обличчя Слави і вона його розрізала. Після цього співачки почали публічно сваритися та давати інтерв'ю. Зрештою Вікторія звинуватила Камінську в аб'юзі.

А після 24 лютого співачки на якийсь час перестали лаятися. Але нещодавно Слава знову опублікувала кілька постів про Віку. А в новому сторіс Інстаграм Камінська вирішила підколоти Сміюху, визнаючи її правоту.

"А Вікторія Сміюха про аб'юз таки мала рацію. Причина вилучення: "Поведінка з елементами ворожнечі". Тепер і росія мене теж не любить", - написала Слава у своєму новому посту.

Нагадаємо, Камінській не сподобався закид давньої фанатки і вона поспішила відповісти

А ще Politeka повідомляла, що лихо трапилося з Камінською з "НеАнгелів", без крапельниці не обійшлося

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядає Харків після обстрілу



