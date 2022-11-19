Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была 15 лет солисткой группы "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой. После этого бывшие коллеги некоторое время держались, но в конечном итоге разругались. Вике не понравилась шутка о танце, после чего она опубликовала видео с тортом, где было изображено лицо Славы и она его разрезала. После этого певицы начали публично ссорится и давать интервью. В конечном итоге Виктория обвинила Каминскую в абьюзе.
А после 24 февраля певицы на время перестали ругаться. Но недавно Слава снова опубликовала несколько постов о Вике. А в новом сторис Инстаграм Каминская решила подколоть Смеюху, признавая ее правоту.
"А Виктория Смеюха об абьюзе была таки права. Причина изъятия: "Поведение с элементами вражды". Теперь и россия меня тоже не любит", - написала Слава в своем новом посте.
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