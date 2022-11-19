Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки одружена з пакистанським мільярдером. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Мій чоловік, хоч Україна - це не його Батьківщина, зробив для нашої країни набагато більше, ніж міг би очікувати будь-який українець. Тепер настав час відповісти на це взаємністю".

Починаючи з 19 листопада, я даю серію концертів у Карачі та Лахорі для пакистанської еліти, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої ​​повені. Я зробила це під час землетрусу в Пакистані в 2005 році, я роблю це зараз, і я робитиму це в будь-який час, коли я потрібна Пакистану", - написала Камалія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ви молодець", "Які ви молодці", "Підтримуємо Вас, зробіть і для батьківщини свого чоловіка. Співчуємо постраждалим жителям Пакистану".

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