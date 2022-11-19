Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, так как замужем за пакистанским миллиардером. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Мой муж, хоть Украина — это не его Родина, сделал для нашей страны гораздо больше, чем мог бы ожидать любой украинец. Теперь настало время ответить на это взаимностью.

Начиная с 19 ноября, я даю серию концертов в Карачи и Лахоре для пакистанской элиты, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения. Я сделала это во время землетрясения в Пакистане в 2005 году, я делаю это сейчас, и я буду делать это в любое время, когда я буду нужна Пакистану", - написала Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая вы молодец", "Какие вы молодцы", "Поддерживаем Вас, сделайте и для родины своего супруга. Сочувствуем пострадавшим жителям Пакистана".

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