Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Клопотенко опублікував фото лінивих вареників.
"Приготуйте з дитиною лінивих вареників. Це покращити у дитини сприйняття, мислення, увагу, уяву, пам'ять", - написав Клопотенко.
"З мамою я ліпив печиво, з татом варив борщ. Через ці дитячі спогади я знаю, що для малюків готувати з батьками – важливо. Але в цього, крім мого інтуїтивного, має бути ще наукова основа", - додав Євген.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Ми ніколи не переживали таку трагедію": з'явилися фото жертв падіння ракети в Польщі
Білорус Сморигін із "Дизель шоу" відверто розповів про життя в Україні та громадянство: "Жодного разу не було..."
"Совість повністю атрофована": Влад Яма з "Танців з зірками" у США розгнівав українців новим постом
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Приготувала вечерю, але сиджу голодна, бо знову вийшла неїстівна", "Мені вже 50, а саме яскраві спогади дитинства, це коли з мамою ліпимо вареники. , А мама ліпила", "О, дякую за ідею, завтра чудовий день для лінивих вареників".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав, як приготувати курку по-осінньому.
А ще Politeka повідомляла, що Євген Клопотенко розкрив головний секрет
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" похвалився заради когось об'єднався з кулінарами