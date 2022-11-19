Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Клопотенко опублікував фото лінивих вареників.

"Приготуйте з дитиною лінивих вареників. Це покращити у дитини сприйняття, мислення, увагу, уяву, пам'ять", - написав Клопотенко.

"З мамою я ліпив печиво, з татом варив борщ. Через ці дитячі спогади я знаю, що для малюків готувати з батьками – важливо. Але в цього, крім мого інтуїтивного, має бути ще наукова основа", - додав Євген.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Приготувала вечерю, але сиджу голодна, бо знову вийшла неїстівна", "Мені вже 50, а саме яскраві спогади дитинства, це коли з мамою ліпимо вареники. , А мама ліпила", "О, дякую за ідею, завтра чудовий день для лінивих вареників".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав, як приготувати курку по-осінньому.

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