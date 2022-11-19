Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Клопотенко опубликовав фото ленивых вареников.

"Приготовьте с ребенком ленивых вареников. Это улучшить у ребенка восприятие, мышление, внимание, воображение, память", - написал Клопотенко.

"С мамой я лепил печенье, с папой варил борщ. Из-за этих детских воспоминаний я знаю, что для малышей готовить с родителями – важно. Но у этого, кроме моего интуитивного, должна быть еще научная основа", - добавил Евгений.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Приготовила ужин, но сижу голодная, потому что снова получилась несъедобный", "Мне уже 50, а именно яркие воспоминания детства, это когда с мамой лепим вареники. Я стояла на маленьком стуле потому что не доставала до стола и качала кружочки теста на вареники, а мама лепила", "О, спасибо за идею, завтра отличный день для ленивых вареников".

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