Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала гарячі знімки з нової фотосесії.

Як видно, на фотографіях Анна з'явилася у тьмяному світлі та вельми нескромному образі. На ній спокусливий комплект білизни цікавої текстури з таким пояском для панчох. Це вбрання підкреслило струнку фігуру та апетитні округлості співачки. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж і млосний погляд.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Як вам кліп? Дивились?" Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Аня, це пожежа!", "Як не соромно", "Анечко, ти так схудла! Не сумнівалася в тобі, молоденька наша! Фото вогонь", "Вау", "Ну прям гарячі" фото", "Яка у тебе фігура", "Неймовірна", "Аня вогонь! Саша зараз у шоці", "Боже, як це красиво, Аня", "Супер, модель", "Кліп шикарний", "Кліп класний, а ти неймовірна!", "Анечка, ти, як завжди, неймовірна", "Красуня, просто бомба", "Вау, краса", "Шикарно".

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