Музикант, співак та лідер знаменитого українського гурту Святослав Вакарчук поділився атмосферними кадрами зі свого останнього виступу.

Популярний український співак Святослав Вакарчук, фронтмен гурту Океан Ельзи продовжує серію благодійних концертів на підтримку українців. Артист також їздить до військових, щоб підтримати моральний дух.

З перших днів вторгнення Святослав їздив по потерпілих від обстрілів українських міст і намагався більше спілкуватися з аудиторією. Разом зі своєю командою зараз чоловік продовжує виступати і також вирушив нещодавно за кордон.

«Дякую Тель-Авіву за шалену енергію та драйв учора #HelpforUkrainetour #OE І окремо людям Ізраїлю за підтримку України та українців!» – пише Вакарчук.

У мережі підтримують: «Неймовірно! 🔥; Спасибі Святославе. Шалом; Таке видовище заворожує до мурашок; Яка пісня 💔; Дякую, що приїхали 🙏 Відчуття такі, ніби я нарешті була вдома❤️; Дякуємо Вам! 🔥 Ви неймовірні!😍; Неймовірно! 🔥; Я під вашу музику одружився і розлучився, ви найкращі 🔥🔥🔥дякую вам за хороші хіти👏; Це було неймовірно ! 🇺🇦❤️‍🔥».

Також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вкрай негативно ставиться до пісенного конкурсу "Євробачення".

У цьому Вакарчук зізнався у інтерв'ю Forbes Ukraine, пише Politeka.net.

"Я та "Євробачення" – це як кіт і собака. Я терпіти не можу "Євробачення" і вважаю, що це жодного відношення до музики не має. Це абсолютно політичний конкурс", - заявив Вакарчук.

Склад журі ще невідомий – українцям запропонували обрати серед кандидатів.

Так, членами журі Нацвідбору цього року можуть стати Тіна Кароль , Валерій Харчишин , Дзідзьо та інші артисти.

Зважаючи на все, Нацвідбір пройде без участі Андрія Данилка .