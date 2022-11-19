Популярний український співак Святослав Вакарчук, фронтмен гурту Океан Ельзи продовжує серію благодійних концертів на підтримку українців. Артист також їздить до військових, щоб підтримати моральний дух.
З перших днів вторгнення Святослав їздив по потерпілих від обстрілів українських міст і намагався більше спілкуватися з аудиторією. Разом зі своєю командою зараз чоловік продовжує виступати і також вирушив нещодавно за кордон.
«Дякую Тель-Авіву за шалену енергію та драйв учора #HelpforUkrainetour #OE І окремо людям Ізраїлю за підтримку України та українців!» – пише Вакарчук.
У мережі підтримують: «Неймовірно! 🔥; Спасибі Святославе. Шалом; Таке видовище заворожує до мурашок; Яка пісня 💔; Дякую, що приїхали 🙏 Відчуття такі, ніби я нарешті була вдома❤️; Дякуємо Вам! 🔥 Ви неймовірні!😍; Неймовірно! 🔥; Я під вашу музику одружився і розлучився, ви найкращі 🔥🔥🔥дякую вам за хороші хіти👏; Це було неймовірно ! 🇺🇦❤️🔥».
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Також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вкрай негативно ставиться до пісенного конкурсу "Євробачення".
У цьому Вакарчук зізнався у інтерв'ю Forbes Ukraine, пише Politeka.net.
"Я та "Євробачення" – це як кіт і собака. Я терпіти не можу "Євробачення" і вважаю, що це жодного відношення до музики не має. Це абсолютно політичний конкурс", - заявив Вакарчук.
Склад журі ще невідомий – українцям запропонували обрати серед кандидатів.
Так, членами журі Нацвідбору цього року можуть стати Тіна Кароль , Валерій Харчишин , Дзідзьо та інші артисти.
Зважаючи на все, Нацвідбір пройде без участі Андрія Данилка .