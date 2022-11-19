Музыкант, певец и лидер знаменитой украинской группы Святослав Вакарчук поделился атмосферными кадрами из своего последнего выступления.

Популярный украинский певец Святослав Вакарчук, фронтмен группы «Океан Эльзы» продолжает серию благотворительных концертов в поддержку украинцев. Артист также ездит к военным, чтобы поддержать моральных дух.

С первых дней вторжения Святослав ездил по пострадавшим от обстрелов украинским городам и старался больше общаться с аудиторией. Вместе со своей командой сейчас мужчина продолжает выступать и также отправился недавно заграницу.

«Спасибо Тель-Авиву за безумную энергию и драйв вчера #HelpforUkrainetour #OE И отдельно людям Израиля за поддержку Украины и украинцев!» - пишет Вакарчук.

В сети поддерживают: «Невероятно!🔥; Спасибо Святослав. Шалом; Такое зрелище завораживает до мурашек; Какая песня 💔; Спасибо, что приехали 🙏 Ощущения такие, будто я наконец была дома❤️; Благодарим вас! 🔥 Вы невероятны!😍; Невероятно!🔥; Я под вашу музыку женился и развелся, вы лучшие🔥🔥🔥спасибо вам за хорошие хиты👏; Это было потрясающе ! 🇺🇦❤️‍🔥».

Также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук крайне негативно относится к песенному конкурсу Евровидение.

В этом Вакарчук признался в интервью Forbes Ukraine, пишет Politeka.net.

"Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Это абсолютно политический конкурс", - заявил Вакарчук.

Состав жюри еще неизвестен – украинцам предложили выбрать среди кандидатов.

Так, членами жюри Нацотбора в этом году могут стать Тина Кароль, Валерий Харчишин, Дзидзьо и другие артисты.

Судя по всему, Нацотбор пройдет без участия Андрея Данилко.