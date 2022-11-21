Мерьєм Узерлі, зірка серіалу "Чудовий вік" показала схудлу фігуру в досить сміливому вбранні з вирізами та декольте.

Як пише Politeka.net , Мерьєм Узерлі виховує двох дітей, не говорить про особисте життя і намагається наголошувати в соціальних мережах тільки на своїх зухвалих образах. Також вона не говорить про екстремальне схуднення, але з радістю хвалиться результатом.

«Закулісна мрія з maison.novague. Зачіска + макіяж gabriellemiaou» – коротко написала під бекстейдж роликом Узерлі. У світлому вбранні з тонкої тканини, що струмує, їй вдалося засвітити помітно більш підтягнуті форми і оновлений стиль.

Також Мар'єм не забула про укладання і трохи освіжила колір волосся, зробивши його на пару тонів світлішим.

«Слтан Сулейман чекає 😍; Хюррем Султан; Ніколи не забуду твою роль Султана Хюррем у чудовому!! Це був твій чудовий і незабутній вчинок!! ❤️; Ти така прекрасна і неповторна, моя улюблена перлина Мерьєм!; хасеки Хюррем Султан хазрет лері; Для мене навіки Хюррем султан. 🕌☪️👑; Гарне кохання".

Ми писали, на багатьох фото добре видно, що Мерьєм також не шкодує сил на покупки вбрання, як відомо, актриса є шанувальницею дорогих брендів і часто відвідує модні покази, щоб вибрати всі найкращі новинки.

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