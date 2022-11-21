Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" показала похудевшую фигуру в довольно смелом наряде с вырезами и декольте.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли воспитывает двоих детей, не говорит о личной жизни и старается делать акцент в социальных сетях только на своих дерзких образах. Также она не говорит об экстремальном похудении, но с радостью хвастается результатом.

«Закулисная мечта с maison.novague. Прическа + макияж gabriellemiaou» - коротко написала под бекстейдж роликом Узерли. В светлом наряде из тонкой струящейся ткани ей удалось засветить заметно более подтянутые формы и обновленный стиль.

Также Марьем не забыла об укладке и немного освежила цвет волос, сделав его на пару тонов светлее.

«Сұлтан Сулейман ждет😍; Хюррем султан; Никогда не забуду твою роль Султана Хюррем в великолепном!! Это был твой самый замечательный и незабываемый поступок!! ❤️; Ты так прекрасна и неповторима, моя любимая жемчужинка Мерьем!; хасеки Хюррем Султан хазрет лери; Для меня навеки Хюррем султан. 🕌☪️👑; Красивая любовь».

Мы писали, на многих фото хорошо видно, что Мерьем также не жалеет сил на покупки нарядов, как известно, актриса является поклонницей дорогих брендов и часто посещает модные показы, чтобы выбрать все лучшие новинки.

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