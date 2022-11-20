Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який розвиває свою роботу у США. При цьому знайти кохану він вирішив на проекті "Холостяк", у п'ятницю пройшов четвертий випуск.

Відомо, що у четвертому випуску "Холостяк-12" реаліті-шоу залишили одразу дві дівчини. Далі за серце "Холостяка" боротимуться десятьох дівчат.

«Фотопідбірка з 4 випуску 12 сезону проекту "Холостяк". Який момент найбільше запам'ятався?» - сказано у описі під кадрами.

У мережі відреагували:

«Віка-Грінч як завжди... як мамка серед них; Побачення на холоді та листі це звичайно топчик; Звичайно, побачення з Мариною 😂; Та що з тою Олею не так!? Від самого її вигляду вивертає, до чого зовні начебто все гомін... Щось не так і дуже сильно; Спілкування Юлі Медузи та Алекса 😍; Запам'яталося побачення з Мариною, досить пристрасною особистістю; Катя неймовірна дівчина 😍😍».

Раніше на своїй сторінці в Instagram підприємець розповів, як зблизився із 25-річною Сашкою з Харкова.

"Упевнений, що для багатьох глядачів перший поцілунок був довгоочікуваним моментом. Не приховую – для мене теж. Атмосфера, однозначно, підходила. Ми відкрилися один одному, не посоромилися бути вразливими – це створило близькість. Співати я ніколи особливо не любив 😅 До всього іншого , мені подобалася жіночність та ніжність Сашка. Завдяки щирості розмови ми обидва відчули імпульс і піддалися йому 🔥", - пише Топольський.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.