Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который развивает свою работу в США. При этом найти возлюбленную он решил на проекте "Холостяк", в пятницу прошел четвертый выпуск.

Известно, что в четвертом выпуске "Холостяк-12" реалити-шоу покинули сразу две девушки. Далее за сердце "Холостяка" будут бороться десять девушек.

«Фотоподборка из 4 выпуска 12 сезона проекта "Холостяк". Какой момент запомнился больше всего?» - сказано в описании под кадрами.

В сети отреагировали:

«Вика-Гринч как всегда... как мамка среди них; Свидание на холоде и листья это конечно топчик; Конечно свидание с Мариной 😂; Да что с той Олей не так!? От самого ее вида выворачивает, при чем снаружи вроде бы все гул... Что-то не так и очень сильно; Общение Юли Медузы и Алекса 😍; Запомнилось свидание с Мариной, довольно страстной личностью; Катя невероятная девушка 😍😍».

Ранее на своей странице в Instagram предприниматель рассказал, как сблизился с 25-летней Сашей из Харькова.

"Уверен, что для многих зрителей первый поцелуй был долгожданным моментом. Не скрою – для меня тоже. Атмосфера, однозначно, подходила. Мы открылись друг другу, не постеснялись быть уязвимыми – это создало близость. Петь я никогда особо не любил 😅 Ко всему прочему, мне нравилась женственность и нежность Саши. Благодаря искренности разговора мы оба почувствовали импульс и поддались ему 🔥", - пишет Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.