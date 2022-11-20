Як пише Politeka.net , Сніжана Бабкіна - відома українська актриса, яка одружена з музикантом Сергієм Бабкіном. У пари є троє дітей - Єлисей, Веселіна та старший син Артур, який у Сніжани з'явився ще від минулих стосунків. Зоряне подружжя поїхало з України після початку війни і довго не поверталося назад. І родина нарешті зважилася відвідати Харків, поділившись відповідними фото в Інстаграм, які розмістила Сніжана.

"Харків, будинок", - написала Бабкіна, позуючи на фото щасливою.

"Привіт моя люба. Вітаю вдома, зайди в директ", - написала танцівниця Ілона Гвоздєва одразу під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Надзвичайні відчуття... Навіть повітря солодке і хочеться обійняти кожен сантиметр рідного краю. Бажаю швидше всією родиною повернутися додому!!!", "Як це класно! Спостерігаючи за вами, ніби сам приїхав до Харкова! Дякую за емоції! І за концерт сьогодні. На якиць не можу прийти, але з вами серцем і відчуттями", "Вітаю і плачу від щастя про вас. З будинком все добре?".

Нагадаємо, Потап несподівано відреагував на повернення Сергія Бабкіна до України .

А ще Politeka повідомляла, що Сергій Бабкін після салону краси вразив виглядом .

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна прозвітувала, скільки грошей вони з Сергієм зібрали.



