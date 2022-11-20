Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая замужем за музыкантом Сергеем Бабкином. У пары есть трое детей - Елисей, Веселина и старший сын Артур, который у Снежаны появился еще от прошлых отношений. Звездная чета уехала из Украины после начала войны и долго не возвращалась обратно. И семья наконец-то решилась посетить Харьков, поделившись соответствующими фото в Инстаграм, которые разместила Снежана.

"Харьков, дом", - написала Бабкина, позируя на фото счастливой.

"Привет моя дорогая. Поздравляю дома, зайди в директ", - написала танцовщица Илона Гвоздева сразу под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Необычайные ощущения... Даже воздух сладок и хочется обнять каждый сантиметр родного края. Желаю скорее всей семьей вернуться домой!!!", "Как это классно! Наблюдая за вами, будто сам приехал в Харьков! Спасибо за эмоции! И за концерт сегодня. На якиц не могу прийти, но с вами сердцем и ощущениями", "Приветствую и плачу от счастья о вас. С домом все хорошо?".

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