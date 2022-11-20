Дзідзьо поділився яскравою цибулею, розповів про свою урочистість.

Як пише Politeka.net , Михайло Хома - відомий український артист та соліст гурту Дзідзьо. Зірка також веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала фото, де позувала у стильному образі. Зірка посміхнувся, розповівши про свято.

"Слава Богу, мамі та татові за те, що я українець!!! Мені 39. Перемоги та миру нам", - написав Михайло під фото.

Гриша Решетник вирішив привітати зірку в коментарях: "Найщиріші вітання! Миру, злагоди та процвітання!!!".

Не смог пройти мимо и Владимир Остапчук.

"Привітання", - написав зірка.

Юрій Горбунов приєднався до привітань Михайла:

"Миша!! Багато літ!! Ти великий Артист!! Спасибі що ти є!!".

"Вітаю дорогою. З Днем Народження! Люблю", - написала у коментарях Леся Нікітюк.

Навіть екс-дружина Михайла Ярослава приєдналася до привітань свого колишнього: "Вітаю! Будь здоровий, успішний, натхненний. Перемоги".

Михайла також привітав артист Дядя Жора: "З Днем народження, друже! Будь здоров!! і миру!".

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