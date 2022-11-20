Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский артист и солист группы Дзидзьо. Звезда также ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовал фото, где позировал в стильном образе. Звезда улыбнулся, рассказав о празднике.
"Слава Богу, маме и папе за то, что я украинец!!! Мне 39. Победы и мира нам", - написал Михаил под фото.
Гриша Решетник решил поздравить звезду в комментариях: "Самые искренние поздравления! Мира, согласия и процветания!!!".
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Не смог пройти мимо и Владимир Остапчук.
"Поздравления", - написал звезда.
Юрий Горбунов присоединился к поздравлениям Миши:
"Миша!! Многая лета!! Ты великий Артист!! Спасибо что ты есть!!".
"Поздравляю дорогой. С Днем Рождения! Люблю", - написала в комментариях Леся Никитюк.
Даже экс-жена Михаила Ярослава присоединилась к поздравлениям своего бывшего: "Поздравляю! Будь здоров, успешен, вдохновлен. Победы".
Михаила также поздравил артист Дядя Жора: "С Днем рождения, друг! Будь здоров!! и миру!".
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