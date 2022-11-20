Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка був одружений з нотаріусом Христиною, але нещодавно стало відомо, що пара розлучилася. Інформацію цю Остапчук із дружиною не підтвердили, але й не спростували. При цьому пара відписалася одна від одної в Інстаграм. А нещодавно Крістіна вирішила поїхати до Відня на невизначений час. Не забуває Крістіна і про свій блог, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А на цей раз дружина Остапчука показала, як виглядала раніше.
"Ну я вам теж чесно скажу ... Ви тоді (суто для мене) за цими фото, були більш живою, справжньою і красивою. Зараз ви теж красива, але не така яскрава і не знаю, як підібрати правильне слово. Не ображайтеся, як би правильно написати. Неяскрава... Сіра... І навіть з тобою модою ви дуже гарна, що світиться... І спокуслива", - показала Христина коментар фанатки.
"Натяк зрозуміла, мене стиль: шорти, колготи в сітку, губи з контуром, брови ниточки і повернути до яскравості. Бо бути сірою і не спокусливою, то не річ", - написала зірка.
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Нагадаємо, дружина Остапчука раптово заговорила про знайомство із чоловіками .
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука вирішила розвіятися від сумних думок та поспішила на довгоочікувану зустріч.
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила про гроші та другого чоловіка