Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда был женат на нотариусе Кристине, но недавно стало известно, что пара развелась. Информацию эту Остапчук с женой не подтвердили, но и не опровергли. При этом пара отписалась друг от друга в Инстаграм. А недавно Кристина решила уехать в Вену на неопределенное время. Не забывает Кристина и о своем блоге, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз жена Остапчука показала, как выглядела раньше.

"Ну я вам тоже честно скажу... Вы тогда (сугубо для меня) по этим фото, были более живой, настоящей и красивой. Сейчас вы тоже красива, но не такая яркая и не знаю, как подобрать правильное слово. Не обижайтесь, как бы правильно написать. Неяркая... Серая... И даже с тобой модой вы очень красивая, светящаяся... И соблазнительная", - показала Кристина комментарий фанатки.

"Намек поняла, меня стиль: шорты, колготы в сетку, губы с контуром, брови ниточки и вернуть к яркости. Ибо быть серой и не соблазнительной, то не дело", - написала звезда.

Напомним, жена Остапчука внезапно заговорила о знакомстве с мужчинами

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу

А еще Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине



