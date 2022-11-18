Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который в 2020 году женился на нотариусе Кристине. Пара даже начала строительство собственного особняка под Киев, но недавно перестала появляться вместе. После этого появилась информация, что Владимир и Кристина развелись и уже получили документы из суда. Но пока эту информацию никто не подтвердил или опроверг. Тем временем Кристина уехала в Вену, где находится по сей день.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила рассказать, как прошел ее вечер.

"Доброе утро. Вчера было много вина, рассказов, воспоминаний, улыбок, разговоров до поздней ночи", - написала Кристина в своем блоге.

А до этого Кристина мотивировала украинцев новым постом.

"Жизнь такова жизнь…. Иногда я очень с восхищением смотрю на все, что у меня происходит. Даже когда кажется, что вы не справитесь, то знайте точно, что СПРАВИТЕСЬ, и переступив первый барьер начинается самое интересное…поэтому - вперед!!!", - написала Кристина.

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