Як пише Politeka.net , Володимира Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф" з Ольгою Мартиновською та Ектором Хіменес-Браво. Нині Володимир із Ольгою активно займається організацією благодійних вечерь, де збирають гроші на допомогу Україні. А нещодавно Ольга повернулася назад на Батьківщину, щоб розпочати зйомки нового сезону шоу "Майстер Шеф". Зірка навіть привезла із собою дочку Віру, яку залишила у селі, де сама виросла. А цього разу Мартиновська показала у своєму блозі Володимира, який показав головну українську смакоту.
"Вова. Вуса. Паляниця", - написала Ольга у своєму блозі.
На кадрах Володимир різав ножем паляницю, яка була, мабуть, лише з печі.
"Скажіть, що Вовка у чудовій формі", - написала на наступній сторіс Ольга.
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"Чоловік зустрічав свою дівчинку із хлібом та сіллю", - сказав Володимир.
"А олія?", - Запитала Ольга.
"А ти що, заслужила?", - Запитав у відповідь Ярославський.
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" поділився секретом ідеальної сирної запіканки.
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт суперкорисного десерту.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" зважилася на кардинальну зміну іміджу перед поверненням до Ярославського