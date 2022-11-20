Як пише Politeka.net , Володимира Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф" з Ольгою Мартиновською та Ектором Хіменес-Браво. Нині Володимир із Ольгою активно займається організацією благодійних вечерь, де збирають гроші на допомогу Україні. А нещодавно Ольга повернулася назад на Батьківщину, щоб розпочати зйомки нового сезону шоу "Майстер Шеф". Зірка навіть привезла із собою дочку Віру, яку залишила у селі, де сама виросла. А цього разу Мартиновська показала у своєму блозі Володимира, який показав головну українську смакоту.

"Вова. Вуса. Паляниця", - написала Ольга у своєму блозі.

На кадрах Володимир різав ножем паляницю, яка була, мабуть, лише з печі.

"Скажіть, що Вовка у чудовій формі", - написала на наступній сторіс Ольга.

"Чоловік зустрічав свою дівчинку із хлібом та сіллю", - сказав Володимир.

"А олія?", - Запитала Ольга.

"А ти що, заслужила?", - Запитав у відповідь Ярославський.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" поділився секретом ідеальної сирної запіканки.

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт суперкорисного десерту.

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" зважилася на кардинальну зміну іміджу перед поверненням до Ярославського



