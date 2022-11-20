Как пишет Politeka.net, Владимира Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф" с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименес-Браво. Сейчас Владимир с Ольгой активно занимается организацией благотворительных ужинов, где собирают деньги в помощь Украине. А недавно Ольга вернулась обратно на Родину, чтобы приступить к съемкам нового сезона шоу "Мастер Шеф". Звезда даже привезла с собой дочь Веру, которую оставила в селе, где сама выросла. А в этот раз Мартыновская показала в своем блоге Владимира, который показал главную украинскую вкусняшку.

"Вова. Усы. Паляныця", - написала Ольга в своем блоге.

На кадрах Владимир резал ножом паляныцю, которая была, видимо, только из печи.

"Скажите, что Вовка в отличной форме", - написала на следующей сторис Ольга.

"Мужчина встречал свою девочку с хлебом и солью", - сказал Владимир.

"А масло?", - спросила Ольга.

"А ты что, заслужила?", - спросил в ответ Ярославский.

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