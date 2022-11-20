Шеф-кухар Євген Клопотенко, зірка "Майстер Шеф", розповів, як йому довелося тікати за людиною.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар, який переміг на проекті "Майстер Шеф". Зірка після початку повномасштабного вторгнення активно зайнялася популяризацією української кухні у Європі. Зірка також веде Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.

"Втік за людиною, але не наздогнав", - написав Клопотенко.

"Коротше, почув українську мову. Пробіг 5 кілометрів, не наздогнав запитати, з якої країни чоловічок", - сказав Євген у відео.

До цього Володимир поділився порадою для українців.

"Приготуйте з дитиною лінивих вареників. Це покращити у дитини сприйняття, мислення, увагу, уяву, пам'ять", - написав Клопотенко.

"З мамою я ліпив печиво, з татом варив борщ. Через ці дитячі спогади я знаю, що для малюків готувати з батьками – важливо. Але в цього, крім мого інтуїтивного, має бути ще наукова основа", - додав Євген.

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