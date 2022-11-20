Шеф-повар Евгений Клопотенко, звезда "Мастер Шеф", рассказал, как ему пришлось бежать за человеком.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на проекте "Мастер Шеф". Звезда после начала полномасштабного вторжения активно занялся популяризацией украинской кухни в Европе. Звезда также ведет Инстаграм, где делится с фанатами не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.

"Бежал за человеком, но не догнал", - написал Клопотенко.

"Короче, услышал украинский язык. Пробежал 5 километров, не догнал спросить, с какой страны человечек", - сказал Евгений в видео.

До этого Владимир поделился советом для украинцев.

"Приготовьте с ребенком ленивых вареников. Это улучшить у ребенка восприятие, мышление, внимание, воображение, память", - написал Клопотенко.

"С мамой я лепил печенье, с папой варил борщ. Из-за этих детских воспоминаний я знаю, что для малышей готовить с родителями – важно. Но у этого, кроме моего интуитивного, должна быть еще научная основа", - добавил Евгений.

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