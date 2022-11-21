Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який з 2020 року одружений з нотаріусом Христиною. Зірка одружився відразу після розлучення з Оленою Войченко, яка народила знаменитості двох дітей. А нещодавно стало відомо, що Володимир розлучився і з Христиною, про що повідомили ЗМІ якийсь час тому. Хоч і офіційного підтвердження немає, але подружжя вже встигло відписатися один від одного в Інстаграм. А нещодавно Христина перебралася до Відня. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу дружина Остапчука поділилася фото, де позувала перед дзеркалом у леопардовому топіку, спустивши бретельки. Зірка зробила селфі, сидячи на ліжку.

"Тоо, леопард, ну красиво і зараз і тоді", - написав фанат під фото.

"А леопардові ліфи так і залишилися у вас... Тож все стабільно", - написав другий фанат.

"Виявилося, що я дуже люблю всякі леопарди. Якщо що, це мій танцювальний топ", - написала Христина.

Нагадаю , дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про бурхливу вечерю

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука вирішила розвіятися від сумних думок та поспішила на довгоочікувану зустріч.

А ще Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука із-за кордону звернулася до українців



