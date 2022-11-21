Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который с 2020 года женат на нотариусе Кристине. Звезда женился сразу же после развода с Еленой Войченко, которая родила знаменитости двоих детей. А недавно стало известно, что Владимир развелся и с Кристиной, о чем сообщили СМИ некоторое время назад. Хоть и официального подтверждения нет, но супруги уже успели отписаться друг от друга в Инстаграм. А недавно Кристина перебралась в Вену. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз жена Остапчука поделилась фото, где позировала перед зеркалом в леопардовом топике, спустив бретельки. Звезда сделала селфи, сидя на кровати.
"Ооо, леопард, ну красиво и сейчас и тогда", - написал фанат под фото.
"А леопардовые лифы так и остались у вас... Так что все стабильно", - написал второй фанат.
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"Оказалось, что я очень люблю всякие леопарды. Если что, это мой танцевальный топ", - написала Кристина.
Напомним, жена Остапчука после новости о разводе разоткровенничалась о бурном вечере
Также Politeka сообщала, что жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу
А еще Politeka писала, что жена Владимира Остапчука из-за границы обратилась к украинцам