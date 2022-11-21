Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка після 24 лютого зайнялася організацією благодійних вечерь із колегою Ольгою Мартиновською, а також пише книгу з нею про українську кухню. При цьому в мережі подейкують, що Ольга та Володимир не просто колеги, а у них роман. І пара всіляко цими чутками користується та підігріває. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де діляться із фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир показав, як зустрів із Ольгою ранок.
"Доброго ранку", - написав Володимир на кадрах.
"Доброго ранку, красуня. Навіть у темряві...", - сказав Володимир.
"Дякую за каву в ліжко", - похвалилася Ольга у відповідь, показуючи кухоль.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Вінницький пенсіонер виявився вірним слугою окупантів, фото: що встиг наробити зрадник
Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт цієї зими: "В моду знову повернулася..."
Важливі зміни запроваджують в Україні з 19 листопада: подробиці нового закону, що потрібно знати
"Намагаються знищити": Яма з "Танців з зірками" завив по Україні, сидячи за кордоном
"Для того щоб економити електроенергію, ми об'єднали гримерки", - продовжив Володимир.
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" поділився секретом ідеальної сирної запіканки.
А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт суперкорисного десерту
Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт ідеальних сирників.