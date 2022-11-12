На своей странице в Instagram шеф-повар дал простой рецепт сырников и несколько полезных советов.

Во-первых, важно выбрать хороший творог 9-12%, наиболее похожий на домашний, но он должен быть сухим. Творог надо отжать от лишней влаги: делаем это через обычное вафельное полотенце.

"Я еще делал улетные сырники из творога, что сделан из топленого молока. 😏 Сыр, который пастообразный, на мой взгляд, вообще не передает тот, мой, бабушкин сырник – мне нужны «комочки» – текстура 😌 Еще один секрет, что не перемешивать сырники очень долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обваляли в муке и отряхнули от лишнего - и вперед, жарить!", - советует Владимир Ярославский.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

💥300г творог (отжатый)

💥1 желток (или пол яйца)

💥35-45г сахара - 2 ст ложки

💥25-30г муки (столовая ложка с горой) + понадобится еще столько же на подпил

⚡️Можно добавлять ваниль или ванильный сахар по вкусу

По словам звезды "Мастер Шеф", сначала нужно смешать сыр, яйцо и сахар вилкой, добавить муку и перемешать еще раз. Выкладываем эту массу на доску или стол, где уже есть мука, формируем "колбасу" и нарезаем ножом на "шайбы", из которых формируем шарики и уже с помощью тупой части ножа формируем сырники.

"Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке - 190 цельсия 5-7 минут. Или можно убавить огонь и дожарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае, не делайте изделия очень толстыми – они должны «прожариться»", — объяснил Ярославский.

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