Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда после 24 февраля занялся организацией благотворительных ужинов с коллегой Ольгой Мартыновской, а также пишет книгу с ней об украинской кухне. При этом в сети поговаривают, что Ольга и Владимир не просто коллеги, а у них роман. И пара всячески данными слухами пользуется и подогревает. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир показал, как встретил с Ольгой утро.
"Доброе утро", - написал Владимир на кадрах.
"Доброе утро, красотка. Даже в темноте...", - сказал Владимир.
"Спасибо за кофе в постель", - похвасталась Ольга в ответ, показывая кружку.
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"Для того, чтобы экономить электроэнергию, мы объединили гримерки", - продолжил Владимир.
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