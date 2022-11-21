Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как встречает утро с Ольгой Мартыновской, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда после 24 февраля занялся организацией благотворительных ужинов с коллегой Ольгой Мартыновской, а также пишет книгу с ней об украинской кухне. При этом в сети поговаривают, что Ольга и Владимир не просто коллеги, а у них роман. И пара всячески данными слухами пользуется и подогревает. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир показал, как встретил с Ольгой утро.

"Доброе утро", - написал Владимир на кадрах.

"Доброе утро, красотка. Даже в темноте...", - сказал Владимир.

"Спасибо за кофе в постель", - похвасталась Ольга в ответ, показывая кружку.

"Для того, чтобы экономить электроэнергию, мы объединили гримерки", - продолжил Владимир.

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