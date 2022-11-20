Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". А після цього зірка перемогла на шоу "Маска". Вже нещодавно Огневич наважилася стати головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем проекту Андрія Задворного. Після шоу пара розлучилася з ініціативи переможця, що стало ударом для Огнєвіч. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз співачка поділилася фото, де розповіла про роботу над відео для пісні.

"Усім цьом

У мене сьогодні робочий день, знімаємо відео у новий сингл. Прем'єра у грудні. Команда мрії…. Так хочу з вами поділитись і цією музикою, і тим, що надихнуло її створення”, - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаємо", "Красуня", "Красуня, ловіть", "Злато, ти прекрасна це по-перше, по-друге, дуже хочемо почути хоча б поки що розповідь про пісню, як що, хто, подробиці створення, а в- третє, давайте вже грудень, хочемо пісню".

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич показала, як їй живеться без світла та опалення.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич заговорила про стресовий розлад та похмуру статистику

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич несподівано відкрита після закритої вечірки



