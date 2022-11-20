Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидение". А после этого звезда победила на шоу "Маска". Уже недавно Огневич решилась стать главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем проекта Андрея Задворного. После шоу пара рассталась по инициативе победителя, что стало ударом для Огневич. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз певица поделилась фото, где рассказала о работе над видео для песни.

"Всем цем

У меня сегодня рабочий день, снимаем видео в новый сингл. Премьера в декабре. Команда мечты…. Так хочу с вами поделиться и этой музыкой, и тем, что вдохновило ее создание", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем", "Красотка", "Красотка, ловите", "Злата, ты прекрасна это во-первых, во-вторых, очень хотим услышать хотя бы пока что рассказ о песне, как что, кто, подробности создания, а в-третьих, давайте уже декабрь, хотим песню".

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