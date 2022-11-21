Як пише Politeka.net , Михайло Хома - відомий український артист та соліст гурту Дзідзьо. Зірка був одружений з співачкою Ярославою, з якою розійшовся в 2021 році. Незважаючи на розлучення, пара змогла зберегти теплі стосунки. А Ярослава активно взялася до сольної кар'єри під псевдонімом SLAVIA. Не забуває екс-дружина Хоми та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Ярослава вирішила привітати Михайла із 39-річчям.
"Михайло, вітаю. Будь здоровим, натхненним, успішним", - написала зірка, звертаючись до екс-чоловіка.
Також Ярослава показала фото Михайла із випускного. Там Хома був без епатажного образу, з коротким волоссям та в сорочці з краваткою.
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"Михайло, з днем народження. Знайшла наш фотоальбом альбом, наш випуск, ми такими були", - сказала зірка, розповідаючи про знімки.
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