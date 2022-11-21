Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский артист и солист группы Дзидзьо. Звезда был женат на начинающей певице Ярославе, с которой разошелся в 2021 году. Несмотря на расставание, пара смогла сохранить теплые отношения. А Ярослава активно занялась сольной карьерой под псевдонимом SLAVIA. Не забывает экс-жена Хомы и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ярослава решила поздравить Михаила с 39-летием.
"Михаил, поздравляю. Будь здоров, вдохновленным, успешным", - написала звезда, обращаясь к экс-мужу.
Также Ярослава показала фото Михаила с выпускного. Там Хома был без эпатажного образа, с короткими волосами и в рубашке с галстуком.
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"Михаил, с днем рождения. Нашла наш фотоальбом альбом, наш выпуск, мы такими были", - сказала звезда, рассказывая о снимках.
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