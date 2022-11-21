Співачка Еліна Іващенко, фаворитка Олега Винника, показала, як проводить час у Німеччині, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була в команді Олега Винника. Наразі за молодою артисткою стежать десятки тисяч фанатів в Інстаграм, де Еліна ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А останні місяці Іващенко працювала на круїзному лайнері. Тепер же Еліна вирішила показати, як проводить час у Німеччині.

"І добра справа для ЗСУ. зробили і добре провели час", - написала Еліна у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А я живу в Німеччині", "Вау, надішліть мені", "Як щодо Нідерландів далі? Тільки не відвідуйте Амстердам, це все одно, що відвідати Київ в Україні чи просто Берлін у Німеччині. Побачити сільську місцевість...", " Така гарненька", "Дуже красиво".

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Також Politeka писала, що юна фаворитка Винника вихвалялася відпочинком на острові Іспанії.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Олега Винника відверто розповіла, як працювала на лайнері



