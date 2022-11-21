Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Голосу країни", где была в команде Олега Винника. Теперь за молодой артисткой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где Элина делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в последние месяцы Иващенко работала на круизном лайнере. Теперь же Элина решила показать, как проводит время в Германии.
"И доброе дело для ВСУ. сделали и хорошо провели время", - написала Элина в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А я живу в Германии", "Вау, пришлите мне", "Как насчет Нидерландов дальше? Только не посещайте Амстердам, это все равно, что посетить Киев в Украине или просто Берлин в Германии. Увидеть сельскую местность...", "Такая хорошенькая", "Очень красиво".
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