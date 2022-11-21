Як пише Politeka.net , Катерина Кухар - відома українська прима-балерина та суддя "Танців з зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася ефектним фото із собакою.
"Фото з минулої зими...
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Ще 2 лютого у Львові знайомилася з цим солодким другом, шукали талановитих дітей, які приєднаються до балетної родини коледжу, а за 22 дні у цьому пуховику завмерла частина серця.
Мабуть… найтригерніша річ у гардеробі багатьох українців зараз — верхній та зимовий одяг…", - написала Кухар.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Я утилізувала спортивний костюм, в якому пережила бомбосховища перших днів війни…", "Пам'ятаю, як була у Вас на перегляді 14 лютого (в Одесі)….", "І я одягаю свою куртку, яку дуже любила до цього, і все згадую".
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